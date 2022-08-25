С этого этапа в турнире стартуют ведущие клубы АПЛ. В общей сложности 32 команды разделили на пары, которые встретятся ориентировочно 7 ноября.

Кубок лиги: Миколенко идет дальше, вылет представителя АПЛ, эпичное празднование Хименеса в стиле пирата

Главная вывеска стадии – Манчестер Сити будет принимать Челси. Также интересен приезд Стивена Джеррарда с Астон Виллой на Олд Траффорд к МЮ. Узнали соперников и украинские легионеры. Арсенал Александра Зинченко дома будет играть против Брайтона, а Эвертон Виталия Миколенко – на выезде против Борнмута.

? Some tasty ties!



Which one is your pick of the round?#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/VPbA4hO291 — Carabao Cup (@Carabao_Cup) August 24, 2022

Напомним, что действующим обладателем Кубка английской лиги является Ливерпуль, который на этой стадии сыграет с Дерби Каунти.

Манчестер Юнайтед впервые победил в сезоне, уверенно обыграв Ливерпуль – мерсисайдцы опустились на 16 позицию