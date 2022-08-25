Ман Сити сойдется в супербитве с Челси, соперники для Зинченко и Миколенко: жеребьевка Кубка английской лиги
Вчера состоялась жеребьевка третьего раунда нового розыгрыша Кубка английской лиги.
С этого этапа в турнире стартуют ведущие клубы АПЛ. В общей сложности 32 команды разделили на пары, которые встретятся ориентировочно 7 ноября.
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Главная вывеска стадии – Манчестер Сити будет принимать Челси. Также интересен приезд Стивена Джеррарда с Астон Виллой на Олд Траффорд к МЮ. Узнали соперников и украинские легионеры. Арсенал Александра Зинченко дома будет играть против Брайтона, а Эвертон Виталия Миколенко – на выезде против Борнмута.
Напомним, что действующим обладателем Кубка английской лиги является Ливерпуль, который на этой стадии сыграет с Дерби Каунти.
Манчестер Юнайтед впервые победил в сезоне, уверенно обыграв Ливерпуль – мерсисайдцы опустились на 16 позицию