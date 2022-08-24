Відбулися низка поєдинків 1/32 фіналу Кубка англійської ліги. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Кубок англійської ліги 2022/23. 1/32 фіналу

Флітвуд – Евертон – 0:1

Гол: Грей, 28

Евертон мінімально обіграв на виїзді Флітвуд і вийшов у 1/16 фіналу. Віталій Миколенко весь матч просидів у запасі, а єдиний гол до свого активу записав Демарай Грей, який скористався пасом Івобі.

Не обійшлося без несподіванок. Зокрема, новачок АПЛ Фулхем, який вже відібрав очки у Ліверпуля, програв скромному Кроулі і припинив боротьбу за трофей. Близьким до краху був і Лестер, який здолав Стокпорт лише в серії післяматчевих пенальті. Таким же чином Борнмут пройшов Норвіч.

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Інші представники АПЛ вийшли в наступну стадію. Астон Вілла розгромила Болтон (4:1), Брентфорд без Єгора Ярмолюка здолав Колчестер (2:0), Крістал Пелас переграв Оксфорд Юнайтед (2:0). Саутгемптон виявився сильнішим за Кембрідж, а Вулверхемптон – за Престон.

Матч "вовків" привернув увагу голом Рауля Хіменеса. Мексиканець відкрив рахунок вже в дебюті гри, але головним у цьому моменті стало святкування форварда. Хіменес взяв свою фірмову пов'язку, закривши одне око, але цього разу доповнив образ пірата характерним гаком.

Всі результати 1/32 фіналу Кубка ліги (матчі вівторка, 23 серпня)