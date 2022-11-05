Чемпіонат світу у Катарі стартує менш ніж за три тижні. У деяких збірних буде особлива атмосфера.

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт вирішив повністю обмежити футболістів від спілкування з жінками і не лише. Ті зупиняться на круїзному лайнері, вартістю понад 1 мільярд євро. Футбол 24 розповідає про обраниць, які вже забронювали собі розкішне місце на березі Катару.

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