Битва між Ман Сіті та Ліверпулем не стала першою у великому футболі після ЧС-2022. У попередні два дні чвертьфіналістами Кубка англійської ліги 2022/23 встигли стати Саутгемптон, Ньюкасл, Лестер, Вулверхемптон, Брайтон і Манчестер Юнайтед – втім, афіші їхніх матчів навряд чи могли зацікавити масового глядача. Головною стравою в 1/8 фіналу став поєдинок на "Етіхаді".

Пеп Гвардіола та Юрген Клопп пообіцяли надати час резервістам. У основі "містян" з'явилися Льюїс, Палмер та голкіпер Ортега, а "червоні" випустили Келлехера, Бачетіча та Елліота – плюс, в старті вийшли ветерани Мілнер і Гомес. Без зірок також не обійшлося. Холанд, Де Брюйне, Родрі, Гюндоган і відновлений після травми Ляпорт протистояли Нуньєсу, Салаху, Робертсону, Матіпу й Алькантарі.

У першому таймі господарі виглядали цікавіше. Футболісти Манчестер Сіті тримали м'яч 60% ігрового часу й вели за ударами з рахунком 12:4 (5:1) у площину. Крім того, вони відчутно переважали в інтенсивності та ефективності пресингу на чужій третині, а за єдиноборствами "містяни" перевершили суперника в два рази. Такий крутий футбол вилився у низку топ-моментів вже на старті зустрічі.

Зокрема, на 2-й хвилині Холанд отримав закидання від Гюндогана за спини захисникам і пробив без зближення з Келлехером – над каркасом! На 7-й він же уникнув офсайду, прийняв проникний пас на правий край штрафного й прострілив на Палмера, але той не зміг нормально замкнути. Ще за три хвилини Ерлінг показав, як це робиться – Де Брюйне відкрився на лівому фланзі й виконав зрячий крос на лінію воротарського, а норвезький нападник протиснув Гомеса та в ефектному стрибку перевів м'яч у ворота. 1:0!

Втім, Ліверпуль досить швидко прийшов до тями, огризнувшись атакою правим флангом з прострілом на Нуньєса. Дарвін завершував ударом метрів з 12-ти, влучивши у ближню стійку, а потім лайнсмен дав сигнал про офсайд. На 20-й же мерсисайдці відігрались завдяки ривку Матіпа на чужу половину й пасу на Мілнера. Джеймс увірвався на правий кут штрафного й покотив м'яч під удар Карвалью – Фабіу ж точним пострілом у дотик переправив сферу в дальній кут. 1:1!

Середина тайму виявилась не настільки цікавою, але перед перервою обидві команди могли забити вдруге. І знову варто відзначити Де Брюйне та оборону Ліверпуля. На 36-й хвилині Кевін влетів на правий край карного майданчика й виконав передачу на 11 метрів, звідки Гюндоган пробив у протихід – Келлехер врятував! Ще через хвилину бельгієць віддав фантастичне переведення за спини захисникам "червоних" – пробивати могли одразу чотири гравці Сіті! Замикати довелося Аке, однак і його удар головою голкіпер потягнув.

Мерсисайці ж на 41-й огризнулися закиданням на Нуньєса та його пострілом з правої половини штрафного повз дальню стійку. У компенсований час Дарвін повторив спробу – вийшло набагато гостріше, але м'яч знову не полетів у ворота. Зрештою, відпочивати команди відправились за нічийного рахунку.

У роздягальні Юрген Клопп провів подвійну заміну, випустивши Фабінью й Окслейда-Чемберлейна замість Байчетіча та Карвалью. Не встигли свіжі футболісти розбігатись, як Манчестер Сіті шокував гостей голом на 1-й же хвилині другого тайму. Алькантара не зміг перехопити пас Палмера в центр, Родрі звіти перевів на правий край штрафного, а Марез легко переграв Робертсона й пробив у дальній кут – 2:1!

Втім, всього за хвилину Ліверпуль відігрався! Спрацювала заміна Клоппа. Окслейд-Чемберлейн накрутив двох суперників у центрі й зовнішнім боком стопи запустив передачу на хід Нуньєсу лівим флангом. Дарвін втік від Ляпорта й виконав простріл у штрафний під замикання Салаху вже у порожні ворота – 2:2!

Цей розмін надихнув команди продовжувати у тому ж стилі. "Містяни" та мерсисайдці відповідали атакою на атакою, причому справа доходила до досить перспективних завершень з меж карного майданчика. У подібній грі Юрген Клопп вирішив випустити Хендерсона. На 57-й хвилині він замінив Елліота, а вже на 58-й Манчестер Сіті забив третій гол!

І знову маємо відзначити Де Брюйне, якому після розіграшу кутового вдалося виконати шикарну подачу на дальню стійку – там ніхто не встежив за Аке. Натан покарав за неуважність точним ударом головою метрів з 6-ти. Без шансів для Келлехера. 3:2! Одразу після цього Пеп Гвардіола зняв з гри Аканджі, випустивши Стоунза.

Протягом останніх 30 хвилин основного часу команди продовжили демонструвати динамічний футбол, а тренери лише додавали свіжих футболістів основи до старту. Так, Пеп кинув у бій Гріліша й Фодена, а під завершення гри ще й Бернарду Сілву (Палмер, Холанд і Гюндоган відправились відпочивати), а Клопп замість Тьяго Алькантари випустив Кейта. На жаль, вся ця динаміка не приносила великої кількості моментів, хоча напруга на "Етіхаді" стояла шаленоюа.

Реально гольових моментів у обох колективів в цей період було всього два. Ліверпуль міг відіграти на 72-й хвилині Нуньєс знову уникнув офсайду й прийняв закидання від Гомеса на правий край штрафного, однак його удар знову пройшов повз дальню стійку. Сіті ж на 84-й мав закривати гру дальнім пострілом Де Брюйне, який парирував Келлехер. В атаці другим темпом Фоден пробивав з гострого кута – Келлехер виручив і тут.

У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу Манчестер Сіті з рахунком 3:2. Підопічні Пепа Гвардіоли крокують у чвертьфінал Кубка англійської ліги!