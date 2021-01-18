Манчестер Сіті розгромив Крістал Пелас (4:0) у матчі 19 туру АПЛ. Олександр Зінченко вдруге за тиждень та втретє поспіль у чемпіонаті вийшов у стартовому складі. Рахунок і огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Лише 1 заблокований удар Гюндогана за перші 20 хвилин. Такий сумний підсумок стартового відрізку. Матч, як і онлайн-трансляція Манчестер Сіті – Крістал Пелас на "Футбол 24", стартував о 21:15. Команда Гвардіоли напередодні 50-річчя свого наставника отримала розкішну нагоду вийти на 2 місце та посунути чинного чемпіона Ліверпуль на 4 рядок. Суперник вийшов ослабленим в атаці без тріо найкращих бомбардирів (Заха та Шлупп травмовані, Бентеке в запасі), які забили 13 з 22 голів команди Ходжсона в сезоні. "Орли" досить сміливо вибігали в контратаки, намагаючись намацати слабину на фланзі Зінченка. Однак перший же прицільний удар на 27 хвилині виявився гольовим.

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Де Брюйне ефектно викрутив на Стоунза свій 100 асист за "містян", що на 31 більше, ніж будь-який інший гравець АПЛ з моменту дебюту бельгійця за нинішній клуб. Цікаво, що для 26-річного захисника Сіті це лише 2 гол в історії виступів у Прем'єр-лізі за 171 матч. Впевнено виграний тайм дозволяє посунути Ліверпуль на межу зони ЛЧ. Зінченко завершив 1 половину гри з 3 найкращим балом у матчі (7,0) від SofaScore. Насамперед завдяки відмінній оборонній роботі. Олександр виграв 4 з 5 єдиноборств, але також встиг віддати 15 передач у фінальну третину суперника, що стало третім результатом серед усіх гравців на полі.

Другий тайм також повністю за господарями. Гюндоган подвоїв перевагу ще красивіше. Підібрав снаряд перед штрафним майданчиком і пробив у дальню дев'ятку. Ось вам і опорник – Ілкай з 4 голами вибивається в лідери бомбардирів Ман Сіті за поточний сезон АПЛ. Де Брюйне спробував скопіювати німця, але схибив. Зате подав черговий кутовий так, що Діаш пробив, Гуаїта парирував, а Стоунз зіграв на добиванні. Феноменальний результат Джона, для якого це перші голи за "містян" у чемпіонаті Англії.

Фоден, Канселу та Торрес вийшли замість Бернарду Сілви, Де Брюйне й Гюндогана відповідно. Португальський захисник міг би замінити того ж Зінченка, але Гвардіола довіряє Сашку дограти 2 поєдинок АПЛ за 5 днів. Джокери Пепа зробили свою справу на 88 хвилині. Торрес заробив небезпечний штрафний, а Стерлінг вбив павучка в тій же дев'ятці, куди раніше поцілив Гюндоган. Ман Сіті набирає 35 очок і за втраченими очками закріплюється у статусі лідера. У лондонців залишаються 13 сходинка і 23 бали.

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Статистичний портал SofaScore нагородив Зінченка 4 найкращим балом (7,4) після Стоунза, Діаша та Де Брюйне, які взяли участь у трох гольових атаках. Активно на чужій половині, обережно і надійно – без особливих помилок – на своїй. Один з лідерів за контактами з м'ячем, спробами відбору (4) і виграними повітряними дуелями (3 з 3!). Але й третій за втратами (17), серед гравців Сіті гірша ситуація лише в екс-зірки Шахтаря Фернандінью (24 віддані суперникам м'ячі). Не пішли простріли з флангу до штрафного (усі 3 в ноги лондонцям). Загалом дуже працьовито по всьому лівому краю.

Стоунз і Гюндоган – топові голеадори, яких ніхто не чекав, Сіті вже практично лідери

Два головні переможці революції стилю команди Гвардіоли із виразним закосом під Ювентус найкращих часів з тими постійними перемогами 1:0 чи 2:0. Джон Стоунз взагалі став сенсаційни лідером Ман Сіті. Посипалися травми чи зараження ковідом конкурентів (Ляпорт, Аке, Гарсія), а він скористався цим на всі 100. Дивовижна надійність у центрі оборони, ідеальне взаємодоповнення з Рубеном Діашем та вбивча ефективність у чужому карному, яку він так рідко демонстрував раніше. Переможний гол на вагу фіналу Кубка англійської ліги в дербі Манчестера, сьогоднішній історичний дубль дебютних м'ячів за Сіті в АПЛ. Стоунз перетворився у монстра, хоча його вже готувалися списувати.

Не менш приємно дивує Гюндоган. Яка ж зарядженість на голи, відчуття моменту, постійна присутність у штрафному. Ілкай взяв на себе роль вільного художника а-ля Давід Сільва. Він розриває простір між лініями, а суперник нічого не може з цим вдіяти. Чи то лондонський Челсі, чи то лондонський же Крістал Пелас – всі страждають однаково від формального опорника. Вдуматися тільки: 4 голи Гюндо за останні 6 поєдинків у чемпіонаті Англії. Він забив такий необхідний другий м'яч, який прибив інтригу і який так важко дається його партнерам цього року. Без Ілкая не було б лише 2 розгрому команди Гвардіоли в поточному сезоні АПЛ!

Хоча багатьох здивує і найкращий бомбардир "містян" у сезоні Прем'єр-ліги. Навіть попри нереалізований пенальті в попередньому турі Стерлінг уже забив 5 плюс оформив 3 асисти. Голи Рахіма стали переможними у 4 іграх сезону плюс принесли нічию в Лідсі! Між іншим, у цьому божевільному сезоні АПЛ Манчестер Сіті став першим, хто виграв 5 поспіль матчів, продовживши свою безпрограшну серію до 9 турів. Якщо виграють свій відкладений двобій, обійдуть на 1 бал лідера-сусіда – МЮ рано спочивати на лаврах. Та попереду битва проти, мабуть, головного відкриття АПЛ 2020/21. Астон Вілла за втраченими очками не поступається третьому Лестеру та обходить Ліверпуль. Якщо Гвардіола не помітить ще й армаду Діна Сміта, крамничку з чемпіонською інтригою потроху можна буде зачиняти.

Манчестер Сіті – Крістал Пелас: відео всіх дій Зінченка в матчі 17 01 2021