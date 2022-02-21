"У нашого захисника Марка Мампассі є російський паспорт. Тому він не вважатиметься легіонером", – йдеться у заяві Локо для Sport24.

"Не відчував небезпеки": Мампассі пригадав період у Донецьку під час окупації

У січні 18-річний захисник Шахтаря вирішив приєднатись до московського Локомотива. Марк встиг провести за юніорські збірні України 15 матчів, в яких відзначився двома голами.

Нинішній сезон Мампассі провів у Маріуполі на правах оренди, де зіграв 16 поєдинків.

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