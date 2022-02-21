Мампассі отримав російський паспорт
22:15 - Читать на русском
Захисник Локомотива Марк Рене Мампассі вирішив асимілюватись у Росії.
"У нашого захисника Марка Мампассі є російський паспорт. Тому він не вважатиметься легіонером", – йдеться у заяві Локо для Sport24.
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У січні 18-річний захисник Шахтаря вирішив приєднатись до московського Локомотива. Марк встиг провести за юніорські збірні України 15 матчів, в яких відзначився двома голами.
Нинішній сезон Мампассі провів у Маріуполі на правах оренди, де зіграв 16 поєдинків.
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