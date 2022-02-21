Мампасси получил российский паспорт
22:17 - Читати українською
Защитник Локомотива Марк Рене Мампасси решил ассимилироваться в России.
"У нашего защитника Марка Мампасси есть российский паспорт. Поэтому он не будет считаться легионером", – говорится в заявлении Локо для Sport24.
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В январе 18-летний защитник Шахтера решил присоединиться к московскому Локомотиву. Марк успел провести за юниорские сборные Украины 15 матчей, в которых отличился двумя голами.
Нынешний сезон Мампасси провел в Мариуполе на правах аренды, где сыграл 16 поединков.
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