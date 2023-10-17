Збірна України в рамках 7-го туру відбору на чемпіонат Європи-2024 зіграє з Мальтою. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Вирішальний матч – попереду

Перемога над Північною Македонією мала надважливе значення. Завдяки успіху в Празі збірна залишилась в умовах, коли прямий вихід на Євро залежить виключно від самих українців – щоправда, за будь-яких розкладів треба бити Італію. Навіть якщо "Скуадра Адзурра" виграє всі свої матчі перед зустріччю в останньому турі (а там у суперниках Англія та Північна Македонія), розрив становитиме лишень три очки. Мінусом за даного розвитку подій є необхідність перемагати апеннінців з різницею у два голи, а не з будь-яким рахунком.

Мальта – Україна: де дивитися матч відбору до Євро-2024

Стоп! Здається, тут щось пропустили... Точно! Забули про фактор Мальти. В теорії, ми навіть можемо дозволити собі нічию з острів'янами – вона стане фатальною, тільки якщо збірна Італії набере в наступних двох турах шість залікових балів. Якщо ж підопічні Лучано Спаллетті десь програють, то і Україна може зазнати поразки, адже однаково все буде залежати від нашої зустрічі зі "Скуадрою".

Навіть провал у відборі може залишити шанси на прорив. Поки що "синьо-жовті" входять у число команд, які потраплять до плей-офф через Лігу націй – втім, у тих розкладах розібратися без пляшки не вийде. Та і не до цього зараз. Нині треба боротись за пряму путівку, а перемога над Мальтою зберігатиме шанси на неї до останнього туру – без усіляких "але".

Нам знову треба чекати на валідол?

Очевидно, що ніхто не ставить на мальтійців, однак у збірної України з цим островом особлива історія. У 2017-му націоналка зазнала поразки від "хрестоносців", а влітку 2023-го "синьо-жовті" здобули лишень мінімальну перемогу – максимальну нервову, з провальним першим таймом і голом на 72-й хвилині. Навіть на молодіжному рівні у нас виникали проблеми.

Тоді підопічних Сергія Реброва могла згубити "хвороба других матчів", притаманна всім вітчизняним командам. Це був навіть третій поєдинок – причому за тиждень. До того українці відкатали виїзд у Німеччину та розіграли трилер у Скоп'є, причому кожного разу ротація залишалася мінімальною. Футболісти настільки втомились, що навіть не витримували пресинг Мальти – острів'яни реально затискали на нашій же половині поля.

Сьогодні існує ризик зіткнутись з тими ж проблемами. Як показує досвід, Сергій Ребров взагалі не є прихильником змін у складі – він цілковито покладається на основну обойму з 13-14 гравців. Щоправда, на прес-конференції після перемоги над Північною Македонією коуч заявив, що нині таки можна очікувати на ротацію.

До матчу готові всі футболісти, крім дискваліфікованого Маліновського й травмованого Кривцова, однак варіантів для змін не так і багато. Повірити у перестановки в центрі поля та в захисті зараз нереально. Ліворуч альтернатив теж немає. У воротах є шанс побачити Бущана, але знімати нинішнього Трубіна доведеться зі скрипом у серці. Ребров подібне не любить.

Кардинально щось змінити можна тільки на правому фланзі, адже Зубков у матчі з македонцями не переконав – на його позиції здатний зіграти Караваєв. Плюс, є Тимчик як альтернатива Коноплі, хоча на Македонію він не потрапив навіть у заявку. Ну і про Ваната на вістрі не слід забувати, адже саме його випускали в основі на першу зустріч з Мальтою. От тільки Владислав тоді не вразив.

Так чи інакше, вже зараз можна гарантувати – збірна України не буде свіжою, а значить не слід дивитись на Мальту звисока. Тим не менш, варто відзначити, що з Італією острів'яни не показали нічого. Навіть у боротьбі вони виглядали безнадійними.

Орієнтовні склади на матч Мальта – Україна

Мальта: Бонелло – Дж. Мбонг, Апап, З. Мускат, Пепе, Коменцулі – Гійом'є, Крістенсен, Янкам – П. Мбонг, Монтебелло

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко – Караваєв, Судаков, Зінченко, Мудрик – Довбик

Прогноз "Футбол 24" – 2:0

Очевидно, що збірна України залишається фаворитом протистояння. Навіть на тлі колосальної втоми й з купою ігрових проблем у червні "синьо-жовті" здолали Мальту. Для острів'ян той матч був найкращим у групі – у всіх інших вони зіграли так, як і належить найслабшій команді у групі.

Як показав поєдинок проти Північної Македонії, у підопічних Сергія Реброва немає жодних проблем зі створенням небезпечних моментів. Навіть в умовах, коли реальна гострота приходить тільки з одного флангу, а суперник обороняється кількістю на власній третині (та шаленою боротьбою). Так, другий тайм був важчим, але там було більше нервів, ніж реальних проблем.

Мальта на порядок слабша, тож ставимо на перемогу збірної України. Ймовірно, обійдеться без валідолу.

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