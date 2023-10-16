Збірна України зустрінеться з Мальтою в рамках 8-го туру кваліфікації на чемпіонат Європи-2024. Де дивитися гру Мальта – Україна онлайн, підкаже "Футбол 24".

Матч Мальта – Україна відбудеться у вівторок, 17 жовтня, о 21:45 за Києвом. Зустріч пройде на головній спортивній арені Мальти, що розташована в селищі Та'Калі і вміщує понад 17 тисяч глядачів.

Мальта – Україна: прогноз на матч відбору до Євро-2024

Мальта – Україна: де дивитися матч

Поєдинок в прямому етері можна переглянути онлайн на платформі MEGOGO (за наявності відповідної підписки), починаючи з 21:45. Водночас у цифровому етері T2, кабельних мережах та IPTV гру покажуть місцеві телеканали "Суспільного".

Трансляція матчу розпочнеться з експертної студії на "MEGOGO Футбол Перший". Старт програми о 20:30. Після фінального свистка експерти розберуть гру в тій же студії.

Перед матчем з Мальтою "синьо-жовті" у Празі розібралися з Північною Македонією. Команда Реброва перебуває на третій сходинці групи С (10 очок), поступаючись італійцям за додатковими показниками. Мальта замикає таблицю, зазнавши шістьох поразок. В червні Україна зуміла перемогти острів'ян лише завдяки голу Циганкова з пенальті (1:0).

"Волоцюга без клубу – Динамо варто придивитися": Щекавиця у Трубіна, український Бекхем і переможні традиції з 1998-го