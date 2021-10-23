В рамках суботньої програми 10-го туру Ла Ліги було проведено два матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2021/22, 10-й тур

Валенсія – Мальорка – 2:2

Голи: Гедеш, 90+3, Гайя, 90+8 – Анхель, 32, Діакабі, 38 (автогол)

Кадіс – Алавес – 0:2

Голи: Хоселу, 6 (пен.), 90+1

Ельче – Еспаньйол – початок о 19:30

Атлетік – Вільяреал – початок о 22:00

Валенсія з Пепе Бордаласом на чолі взяла хороший старт у чемпіонаті, однак потім справи розлагодились – в останніх 5-ти турах Ла Ліги "кажани" не виграли жодного матчу, зазнавши трьох поразок. Левантійці мали виправдання у вигляді важкого календаря (Реал, Севілья, Барселона), однак у домашній зустрічі з Мальоркою команда зобов'язана була здобувати перемогу.

Осасуна на останній хвилині втратила перемогу над Гранадою, однак потіснила Реал з другої сходинки Ла Ліги

Втім, замість свята вболівальники на Местальї отримали фіаско. Розмінявшись кількома хорошими атаками в перші півгодини, Валенсія пропустила на 32-й хвилині – це Лі Кан Ін обіграв Рачіча в штрафному й викотив пас на 11 метрів під удар Анхелю Родрігесу. Ще через шість хвилин Мальорка шокувала господарів другим голом – це Дані Родрігес пробив з гострого кута з мінімальної відстані. М'яч рикошетом від Діакабі влетів у ворота. 0:2.

В другому таймі Валенсія відчайдушно намагалася відігратись. Гості ще й у меншості залишились внаслідок вилучення Лі Кан Іна, однак тиск "кажанів" не приносив успіху – хоча були і влучання в поперечку, і небезпечні удари в площину. Аж у компенсований час Гедеш скоротив відставання дальнім пострілом у дев'ятку. Здавалося, що він зробив це занадто пізно, однак на останніх секундах Гайя з передачі Андре Маркоса забив другий гол – 2:2! Саме з цим рахунком матч і добіг кінця.

Аутсайдери турнірної таблиці Кадіс та Алавес зустрілись, щоб з'ясувати сильнішого. Вже на 6-й хвилині Аларкон сфолив у штрафному майданчику, і рефері призначив одинадцятиметровий. Його без особливих проблем реалізував Хоселу. До кінця тайму господарі відчайдушно атакували, намагаючись зрівняти рахунок, але нічого справді небезпечного створити не змогли.

У другому таймі ситуація на полі не змінилась. Гравці Кадіса раз за разом атакували, але захист суперника успішно відводив усі загрози, ще й постійні контратаки не давали їм спокою. Зрештою, під завісу поєдинку Хоселу зумів записати до свого активу дубль, й фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Алавеса – 2:0.

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