В рамках субботней программы 10-го тура Ла Лиги было проведено четыре матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2021/22, 10-й тур

Валенсия – Мальорка – 2:2

Голы: Гедеш, 90+3, Гайя, 90+8 – Анхель, 32, Диакаби, 38 (автогол)

Кадис – Алавес – 0:2

Гол: Хоселу, 6 (пен.), 90+1

Эльче – Эспаньол – 2:2

Голы: Бойе, 23, Бенедетто, 84 – Морланес, 51, Де Томас, 52

Атлетик – Вильярреал – начало в 22:00

Валенсия с Пепе Бордаласом во главе взяла хороший старт в чемпионате, однако потом дела розлагодились – в последних 5-ти турах Ла Лиги "летучие мыши" не выиграли ни одного матча, потерпев три поражения. Левантийцы имели оправдание в виде тяжёлого календаря (Реал, Севилья, Барселона), однако в домашней встрече с Мальоркой команда обязана была одерживать победу.

Осасуна на последней минуте упустила победу над Гранадой, однако потеснила Реал со второй ступеньки Ла Лиги

Впрочем, вместо праздника болельщики на Месталье получили фиаско. разменявшись несколькими хорошими атаками в первые полчаса, Валенсия пропустила на 32-й минуте – это Ли Кан Ин обыграл Рачича в штрафной и выкатил пас на 11 метров под удар Анхелю Родригесу. Ещё через шесть минут Мальорка шокировала хозяев вторым голом – это Дани Родригес пробил с острого угла с минимального расстояния. Мяч рикошетом от Диакаби влетел в ворота. 0:2.

Во втором тайме Валенсия отчаянно пыталась отыграться. Гости ещё и в меньшинстве остались вследствие удаления Ли Кан Ина, но давление "летучих мышей" не приносило успеха – хотя у них были и попадание в перекладину, и опасные удары в створ. Аж в компенсированное время Гедеш сократил отставание дальним выстрелом в девятку. Казалось, что он сделал это слишком поздно, однако на последних секундах Гайя с передаче Андре Маркоса забил второй гол – 2:2! Именно с этим счетом матч и подошел к концу.

Аутсайдеры турнирной таблицы Кадис и Алавес встретились, чтобы выяснить кто сильнее. Уже на 6-й минуте Аларкон сфолил в штрафной, и рефери назначил одиннадцатиметровый. Его без особых проблем реализовал Хоселу. До конца тайма хозяева отчаянно атаковали, пытаясь сравнять счет, но ничего действительно опасного создать не смогли.

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Игроки Кадиса раз за разом атаковали, но защита соперника успешно отводиле все угрозы, еще и постоянные контратаки не давали им покоя. В конце концов, под занавес поединка Хоселу сумел записать в свой актив дубль, и финальный свисток зафиксировал уверенную победу Алавеса – 2:0.

Эльче в родных стенах принимал Эспаньол. В середине первого тайме хозяева вырвались вперед – отличился Бойе. К концу первого тайма "попугаи" отчаянно атаковали, но ничего создать не смогли.

Вскоре после перерыва гости таки сравняли счет благодаря голу Морланеса. Это вдохновило их, и меньше чем за минуту они повели в счете – забил Де Томас, которому ассистировал Педроса. Такой поворот действий явно не устраивал команду хозяев, и они сразу бросились в атаку. На 84-й равновесие в матче снова возобновилось – сравнял Бенедетто. В итоге – боевая ничья – 2:2.

Программу дня закрывал матч в Бильбао между Атлетиком и Вильярреалом. Основная интрига встречи крутилась не вокруг турнирных раскладов, а вокруг беспроигрышной серии "львов" в противостоянии с "желтой субмариной" – баски после разгрома в сентябре 2018-го (0:3) получили одну победу над испанцами и расписали четыре ничьи. Серия в шесть поединков без поражений Вильярреала стала бы рекордной.

Хозяева серьезно настроились на игру. Уже на 12-й минуте Уильямс получил передачу от Муниаина и метров с 11-ти попал в перекладину, а на 14-й он же помог открыть счет – Иньяки ворвался на левый край штрафной и прострелил вдоль вратарской, а Рауль Гарсия замкнул в подкате. 1:0! Впрочем, на 32-й минуте Коклен мощным ударом с линии штрафной восстановил статус-кво. На перерыв команды отправились при 1:1 на табло Сан-Мамеса.

В первой половине второго тайма Атлетик владел инициативой, однако моментов у ворот Рульи долгое время не возникало. Постепенно "желтая субмарина" начала выравнивать ход встречи, но на 77-й минуте гостей подвела досадная ошибка – Альберто Морено в попытке выбить мяч из штрафной наступил на ногу Венседору. Пенальти! Муниаин уверенно реализовал его. 2:1! На 82-й минуте Икер заработал еще один "11-метровый", который взялся выполнять Беренгер – впрочем, его выстрел с "отметки" потянул Рульи.

Воспользоваться шансом, спасая ничью, Вильярреал за следующие 13 минут так и не сумел. Финальный свисток зафиксировал уверенную победу Атлетика, в результате которой баски набрали 16 очков. "Львы" обошли Барселону и поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице.

Турнирная таблица чемпионата Испании