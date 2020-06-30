Мальорка розгромила Сельту в матчі з шістьма голами: 33-й тур Ла Ліги, вівторок

В рамках 33-го туру Ла Ліги Сельта зазнала нищівної поразки на Балеарських островах. Звіт про цей та інші матчі вівторка читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2019/20, 33-й тур

Мальорка – Сельта – 5:1

Голи: Будімір, 13 (пен), 52 (пен), Кучо, 27, Посо, 40, Севілья, 60 – Аспас, 50 (пен)

Леганес – Севілья – початок о 22:00

Мальорка відставала від рятівної сімнадцятої позиції на вісім очок – цю сходинку займала Сельта. Розуміючи, який випав шанс, балаерці понеслись вперед і вже на 13-й хвилині відкрили рахунок з пенальті, який впевнено реалізував Будімір. Ще за 14 хвилин Кучо точним ударом з лінії штрафного під праву стійку подвоїв перевагу господарів, а під кінець першого тайму Посо прийняв передачу від Кубо й пробив у протилежний кут – 3:0!

Сельта зробила спробу камбеку по перерві, кинувши у бій Смолова й скоротивши відставання в рахунку на 50-й хвилині – це Аспас забив з пенальті. Втім, Мальорка не дала галісійцям підняти голови, поклавши у ворота Бланко ще два м'ячі – Будімір вже на 52-й реалізував вихід сам на сам, а Севілья через вісім хвилин відзначився пострілом з дальньої дистанції. До речі, знову асистував Кубо. На цьому гольова феєрія завершилась. Мальорка святкує розгромну перемогу (5:1).

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