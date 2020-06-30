Мальорка разгромила Сельту в матче с шестью голами: 33-й тур Ла Лиги, вторник

В рамках 33-го тура Ла Лиги Сельта потерпела сокрушительное поражение на Балеарских островах. Отчёт об этом и других матчах вторника читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2019/20, 33-й тур

Мальорка – Сельта – 5:1

Голы: Будимир, 13 (пен), 52 (пен), Кучо, 27 Посо, 40, Севилья, 60 – Аспас, 50 (пен)

Леганес – Севилья – начало в 22:00

Мальорка отставала от спасительной семнадцатой позиции на восемь очков – это место как раз занимала Сельта. Понимая, какой выпал шанс, балаерцы понеслись вперёд и уже на 13-й минуте открыли счёт с пенальти, который уверенно реализовал Будимир. Ещё через 14 минут Кучо точным ударом с линии штрафной под правую штангу удвоил преимущество хозяев, а на исходе первого тайма Посо принял передачу от Кубо и пробил в противоположный угол – 3:0!

Сельта сделала попытку камбэка после перерыва, бросив в бой Смолова и сократив отставание в счёте на 50-й минуте – это Аспас забил с пенальти. Впрочем, Мальорка не дала галисийцам поднять голову, положив в ворота Бланко ещё два мяча – Будимир уже на 52-й реализовал выход один на один, а Севилья через восемь минут отличился выстрелом с дальней дистанции. Кстати, опять ассистировал Кубо. На этом голевая феерия завершилась. Мальорка празднует разгромную победу (5:1).

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