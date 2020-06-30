Хетафе на останніх хвилинах вирвав перемогу над Реал Сосьєдадом і впритул наблизився до зони ЛЧ

Реал Сосьєдад продовжив безвиграшну серію до чотирьох матчів, зазнавши поразки від Хетафе на виїзді в рамках поєдинку 32-го туру Ла Ліги (1:2).

Програму 32-го туру закривав поєдинок між Хетафе та Реал Сосьєдадом. Для обох колективів він мав велике значення, адже в разі перемоги мадридці наблизились би до четвертого місця на відстань двох очок, а баски – чотирьох. Вочевидь, до перерви господарі хотіли потрапити до Лігу чемпіонів сильніше, адже в перші 45+4 хвилини у Сосьєдада був лише один заблокований удар.

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Хетафе не так вже й сильно тиснув, але пробив чотири рази й відкрив рахунок на 20-й хвилині з пенальті (відзначився Мата). Втім, в другому таймі гості прокинулись і вже за 10 хвилин після поновлення гри зрівняли зусиллями Янузая – Аднан отримав розрізний пас від Оярсабаля, вийшов віч-на-віч з голкіпером і пробив у дальній кут. Після цього Сосьєдад перевершував в активності, але мало загострював; Хетафе ж на 78-й хвилині налякав пострілом Етебо поруч з правою стійкою, а на 83-й забив другий гол – Моліна швидко вкинув аут на хід Маті, а той увірвався на правий край штрафного й з гострого кута пробив поміж ніг Реміро. 2:1!

Баски так і не відігралися. Фінальний свисток зафіксував перемогу Хетафе, який набрав 52 очки й піднявся на п'яту позицію. Сосьєдад, маючи в активі 47 залікових балів, залишається сьомим.

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