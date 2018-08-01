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Малком: Я спокійно ставлюся до провокацій

11:28 171 Читать на русском
Малком: Я спокійно ставлюся до провокацій
Малком / фото: ФК Барселона

Новачок Барселони Малком розповів, що спокійно ставиться до можливих провокацій з приводу свого переходу в каталонський клуб.

Сьогодні вночі Рома зустрічалася з Барселоною в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Перед грою офіційний твіттер італійської команди викреслив Малкома зі стартового складу Барси.

"Це жарт, нічого страшного, я не злюся. Манолас сказав, що не знає, хто я? Я спокійно ставлюся до провокацій і відповідаю на полі, граючи в футбол.

Міжнародний кубок чемпіонів: Барселона програла Ромі, Малком забив дебютний гол за каталонців

Я задоволений, що забив перший гол за команду, але засмучений результатом. Чим більше я буду грати, тим краще буду виглядати. Я прийшов сюди, щоб допомогти великій команді, яка класно мене прийняла", – циту Малкома El Mundo Deportivo.

Цього літа бразилець був близький до переходу в Рому, яка погодила трансфер з Бордо, але дізнавшись про інтерес Барселони, гравець вирішив продовжити кар'єру на Камп Ноу.

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Барселона - Рома: Середа 01 серпня 2018

Барселона
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Іспанія Барселона Барселона Малком Малком Барселона - Рома
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