Малком: Я спокійно ставлюся до провокацій

Новачок Барселони Малком розповів, що спокійно ставиться до можливих провокацій з приводу свого переходу в каталонський клуб.

Сьогодні вночі Рома зустрічалася з Барселоною в рамках Міжнародного кубка чемпіонів. Перед грою офіційний твіттер італійської команди викреслив Малкома зі стартового складу Барси.

"Це жарт, нічого страшного, я не злюся. Манолас сказав, що не знає, хто я? Я спокійно ставлюся до провокацій і відповідаю на полі, граючи в футбол.

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Я задоволений, що забив перший гол за команду, але засмучений результатом. Чим більше я буду грати, тим краще буду виглядати. Я прийшов сюди, щоб допомогти великій команді, яка класно мене прийняла", – циту Малкома El Mundo Deportivo.

Цього літа бразилець був близький до переходу в Рому, яка погодила трансфер з Бордо, але дізнавшись про інтерес Барселони, гравець вирішив продовжити кар'єру на Камп Ноу.