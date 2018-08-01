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Рома через образу на Малкома витерла його ім'я зі стартового складу Барселони

10:19 469 Читать на русском
Рома через образу на Малкома витерла його ім'я зі стартового складу Барселони
Малком / Фото: Getty Images

Італійська Рома не вказала Малкома у стартовому складі Барселони на матч Міжнародного кубка чемпіонів.

На Міжнародному кубку чемпіонів Рома зустрічалася з Барселоною. Матч завершився з рахунком 4:2 на користь "вовків".

Барселона – Рома – 2:4 – відео голів та огляд матчу

Цікавий курйоз трапився у Twitter Роми. Перед матчем римляни дали стартовий склад каталонців без Малкома, хоча той грав з перших хвилин та навіть забив гол. Малком був у списку передостаннім, тому очевидно, що прес-служба Роми витерла ім'я гравця навмисне.

Нагадаємо, Малком мав стати гравцем Роми, проте дізнавшись про інтерес Барселони, вирішив продовжити кар'єру на Камп Ноу.

Товариські матчі

Барселона - Рома: Середа 01 серпня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 4
Рома
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
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Барселона Барселона Барселона - Рома Рома Рома Італія Малком Малком
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