Малком Я спокойно отношусь к провокациям

Новичок Барселоны Малком рассказал, что спокойно относится к возможным провокациям из-за своего перехода в каталонский клуб.

Сегодня ночью Рома встречалась с Барселоной в рамках Международного кубка чемпионов. Перед игрой официальный твиттер итальянской команды вычеркнул Малкома из стартового состава Барсы.

"Это шутка, ничего страшного, я не злюсь. Манолас сказал, что не знает, кто я? Я спокойно отношусь к провокациям и отвечаю на поле, играя в футбол.

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Я доволен, что забил первый гол за команду, но огорчен результатом. Чем больше я буду играть, тем лучше буду выглядеть. Я пришел сюда, чтобы помочь великой команде, которая классно меня приняла", – цитирует Малкома El Mundo Deportivo.

Этим летом бразилец был близок к переходу в Рому, которая даже согласовала трансфер с Бордо, но узнав об интересе Барселоны, игрок решил продолжить карьеру на Камп Ноу.