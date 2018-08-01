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Малком Я спокойно отношусь к провокациям

11:27 22 Читати українською
Малком Я спокойно отношусь к провокациям
Малком / фото: ФК Барселона

Новичок Барселоны Малком рассказал, что спокойно относится к возможным провокациям из-за своего перехода в каталонский клуб.

Сегодня ночью Рома встречалась с Барселоной в рамках Международного кубка чемпионов. Перед игрой официальный твиттер итальянской команды вычеркнул Малкома из стартового состава Барсы.

"Это шутка, ничего страшного, я не злюсь. Манолас сказал, что не знает, кто я? Я спокойно отношусь к провокациям и отвечаю на поле, играя в футбол.

Международный кубок чемпионов: Барселона проиграла Роме, Малком забил дебютный гол за каталонцев

Я доволен, что забил первый гол за команду, но огорчен результатом. Чем больше я буду играть, тем лучше буду выглядеть. Я пришел сюда, чтобы помочь великой команде, которая классно меня приняла", – цитирует Малкома El Mundo Deportivo.

Этим летом бразилец был близок к переходу в Рому, которая даже согласовала трансфер с Бордо, но узнав об интересе Барселоны, игрок решил продолжить карьеру на Камп Ноу.

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Барселона - Рома: Среда 01 августа 2018

Барселона
Матч окончен
2 : 4
Рома
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