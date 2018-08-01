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Міжнародний кубок чемпіонів: Барселона програла Ромі, Малком забив дебютний гол за каталонців

09:46 333 Читать на русском
Міжнародний кубок чемпіонів: Барселона програла Ромі, Малком забив дебютний гол за каталонців
Барселона – Рома – 2:4 / Twitter

Рома обіграла Барселону в  драматичному матчі Міжнародного кубка чемпіонів.

Рома здобула вольову перемогу над Барселоною в матчі Міжнародного кубка чемпіонів. Зустріч відбулася в Техасі (США) і завершилася перемогою італійського клубу з рахунком 4:2.

Захисник каталонців Рафінья вже на 6-й хвилині поєдинку відкрив рахунок після чудової комбінації, але ще до перерви римляни відповіли голом Стефана Ель-Шаараві.

Барселона – Рома – 2:4 – відео голів та огляд матчу

На самому початку другої половини зустрічі Малком, який цього літа майже став гравцем Роми, забив свій перший гол за каталонців і вдруге в матчі вивів "синьо-гранатових" вперед.

Наприкінці зустрічі футболістам Роми вдалося тричі вразити ворота Сіллессена. З 78-ї по 86-у хвилину голи забивали Алессандро Флоренці, Бріан Крістанте і Дієго Перотті, який впевнено реалізував пенальті.

Міжнародний кубок чемпіонів

Барселона – Рома – 2:4

Голи: Рафінья 5, Малком 49 – Ель-Шаараві 34, Флоренці 78, Крістанте 83, Перотті 88, пеннальті

Товариські матчі

Барселона - Рома: Середа 01 серпня 2018

Барселона
Матч завершено
2 : 4
Рома
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