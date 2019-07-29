Барселона готова продати Малкома в Зеніт

У бразильця з'явився доволі несподіваний варіант продовження кар'єри.

У боротьбу за Малкома втрутився Зеніт, стверджує Marca.

Барселона хоче продовжити контракт із Семеду – на захисника з'явився топ-претендент

Ернесто Вальверде хоче вирішити кадрові питання команди до вильоту в США, де Барселона проведе міні-турне. Одним з головних кандидатів на вихід є саме 22-річний бразилець, за якого чемпіони Іспанії вимагають не менше ніж 40 мільйонів євро. Зеніт готовий задовольнити фінансові апетити Барселони заради зіркового підсилення.

Нагадаємо, Малком перейшов з Бордо до Барселони минулого літа, але так і не зміг закріпитися в основі іспанського гранда.

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