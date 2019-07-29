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Барселона готова продать Малкома в Зенит

14:57 206 Читати українською
Барселона готова продать Малкома в Зенит
Малком / Reuters

У бразильца появился довольно неожиданный вариант продолжения карьеры.

В борьбу за Малкома вмешался Зенит, утверждает Marca.

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Эрнесто Вальверде хочет решить кадровые вопросы команды до вылета в США, где Барселона проведет мини-турне. Одним из главных кандидатов на выход является именно 22-летний бразилец, за которого чемпионы Испании требуют не менее 40 миллионов евро. Зенит готов удовлетворить финансовые аппетиты Барселоны ради звездного усиления.

Напомним, Малком перешел из Бордо в Барселону прошлым летом, но так и не смог закрепиться в основе испанского гранда.

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