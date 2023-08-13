Марсель після приходу нового головного тренера позбувається гравців, які йому непотрібні. Поки Руслан Маліновський лише чекає на завершення переговорів, Дженгіх Ундер вже влаштував свій трансфер.

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Турок підписав 4-річний контракт із Фенербахче. Трансфер оцінюють у 15 мільйонів євро, але Марсель отримає лише 80% від цієї суми. Решта належить Ромі, яка була попереднім клубом 26-річного футболіста.

Варто зауважити, що Ундера не врятував від трансферу навіть статус одного з лідерів команди. У минулому сезоні Дженгіз був у трійці найкращих гравців Марселя за системою гол+пас, забивши 5 м'ячів та віддавши 6 результативних передач.

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