Марсель после прихода нового главного тренера избавляется от игроков, которые ему не нужны. Пока Руслан Малиновский лишь ждет завершения переговоров, Дженгих Ундер уже устроил свой трансфер.

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Турок подписал 4-летний контракт с Фенербахче. Трансфер оценивается в 15 миллионов евро, но Марсель получит всего 80% от этой суммы. Остальное принадлежит Роме, которая была предыдущим клубом 26-летнего футболиста.

Следует заметить, что Ундера не спас от трансфера даже статус одного из лидеров команды. В прошлом сезоне Дженгиз был в тройке лучших игроков Марселя по системе гол+пас, забив 5 мячей и отдав 6 результативных передач.

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