Перехід Руслана Маліновського з Аталанти в Марсель з великою ймовірністю не відбудеться.

Марсель та Аталанта досі не домовились щодо трансферу Маліновського та можливого включення в угоду Ченгіза Ундера, повідомляє Laprovence.

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Самі гравці також не в захваті від такого переходу. Маліновський начебто не хотів би переходити до чемпіонату Франції, оскільки хоче спробувати себе в АПЛ. Ундер також не хоче переходити в Серію А.

Зазначимо, що за три роки в команді Гасперіні Маліновський зіграв 129 матчів, забив 29 голів і 27 разів асистував партнерам. Його контракт з італійським клубом чинний ще рік, а бергамаски просять за нього 20-22 мільйони євро.

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