Переход Руслана Малиновского из Аталанты в Марсель с большой вероятностью не состоится.

Марсель и Аталанта до сих пор не договорились о трансфере Малиновского и возможном включении в соглашение Ченгиза Ундера, сообщает Laprovence.

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Сами игроки тоже не в восторге от такого перехода. Малиновский вроде бы не хотел переходить к чемпионату Франции, поскольку хочет попробовать себя в АПЛ. Ундер также не хочет переходить в Серию А.

Отметим, что за три года в команде Гасперини Малиновский сыграл 129 матчей, забил 29 голов и 27 раз ассистировал партнерам. Его контракт с итальянским клубом действует еще год, а бергамаски просят за него 20-22 миллиона евро.

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