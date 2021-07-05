Найближчим часом 28-річний українець зазнає хірургічного втручання. Причиною стала грижа, яка не дозволила Маліновському провести Євро-2020 на належному рівні.

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За інформацією Calcio Atalanta, операцію Руслану робитиме професор міланської клініки Джузеппе Сансонетті. Зазначається, що цей фахівець наприкінці минулого року успішно прооперував одноклубника Маліновського Маріо Пашаліча, який також мав проблеми з грижею живота.

Нагадаємо, що ця проблема турбувала Маліновського упродовж сезону, але тоді гравець надав перевагу консервативному лікуванню, щоб мати змогу поїхати на чемпіонат Європи. Хавбек збірної України зіграв у всіх матчах Євро-2020, крім чвертьфіналу проти Англії.

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