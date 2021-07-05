В ближайшее время 28-летний украинец подвергнется хирургическому вмешательству. Причиной стала грыжа, которая не позволила Малиновскому провести Евро-2020 на должном уровне.

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По информации Calcio Atalanta, операцию Руслану будет делать профессор миланской клиники Джузеппе Сансонетти. Отмечается, что этот специалист в конце прошлого года успешно прооперировал одноклубника Малиновского Марио Пашалича, который также имел проблемы с грыжей живота.

Напомним, что эта проблема беспокоила Малиновского в течение сезона, но тогда игрок отдал предпочтение консервативному лечению, чтобы иметь возможность поехать на чемпионат Европы. Хавбек сборной Украины сыграл во всех матчах Евро-2020, кроме четвертьфинала против Англии.

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