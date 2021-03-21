Аталанта в рамках 28-го тура Серии А приехала в гости к Вероне. Руслан Малиновский начал матч с первых минут и имел несколько возможностей вывести свою команду вперед. В частности, украинец пробивал со штрафного, но – неудачно.

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Все же нашему хавбеку удалось отличиться результативным ударом. Аталанта заработала пенальти на 30 минуте, а до отметки подошел Малиновский. Украинец уверенно развел мяч и вратаря по разным углам. Через несколько минут Руслан еще и ассистировал, а "Богиня" ушла на перерыв с преимуществом в два гола.

К слову, для Руслана этот мяч стал четвертым в футболке бергамасков в текущем сезоне в 32 матчах во всех турнирах. А вот другой украинец – Виктор Коваленко – в поединке против Вероны остался в запасе и до сих пор не дебютировал за новый клуб.

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