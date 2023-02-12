"Чорт забирай, не думав, що сльозогінний газ у Франції міг мати ефект у Флориді. Прошу вибачення. Раз ви зробили помилку на телебаченні, то хотів би почути вибачення під час наступного ефіру, а не у твіттері", – відповів Маліновський коментатору Філу Шоену в твіттері.

Маліновський отримав безглузде пояснення та вибачення від коментатора, який назвав його росіянином

Нижче Руслан відзначив кілька акаунтів, які збирають фінансову допомогу Україні та закликав коментатора задонатити та підтвердити це скріншотом.

Нагадаємо, що коментатор під час роботи на матчі Клермон – Марсель примудрився назвати Маліновського росіянином. Ба більше, під час виконання Маліновським штрафного удару, який вийшов дуже невдалим, коментатори описали це як "супутникбол на Москву".

Маліновський заробив переможний пенальті і ледь не забив з центру поля – фанати зірвали початок матчу