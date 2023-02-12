Клермон приймав Марсель у 23-му турі Ліги 1. Рахунок і огляд матчу за участю Руслана Маліновського читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Франції, 23 тур

Клермон – Марсель – 0:2

Голи: Санчес, 44 (пен), 82

Команда Руслана Маліновського на тижні потішила своїх фанатів, обігравши ПСЖ у 1/8 фіналу Кубка Франції. Автором переможного гола став саме півзахисник збірної України, який і сьогодні отримав місце у стартовому складі. За кілька годин до гри Марсель отримав приємну новину з Монако – тамтешня команда обіграла ПСЖ, тому перемога над Клермоном дозволяла підопічним Тудора підібратися до лідера на відстань 5 очок.

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Матч розпочався із запізненням майже на годину – поліція, вгамовуючи навіжених фанатів біля стадіону, застосувала сльозогінний газ, який просочився в чашу арени. Делегат і арбітр матчу взяли паузу, але вирішили все ж дати дозвіл на проведення гри.

Гравці Марселя вийшли дуже заведеними. Вже на першій хвилині ледь не забив Ронж'є – м'яч летів у кут воріт, проте в останній момент захисник виставив ногу і таки заблокував. Верету заробив два стандарти за перші дві хвилини, а от Маліновський на старті гри був непомітним. Українець перебував у тіні партнерів.

Створив момент і Клермон – Пау Лопес відбив удар Чама з-за меж штрафного. Господарі навіть забили, але гол скасували. Жіго жахливо зіграв, не вибивши м'яч, а Кей був першим на добиванні після сейву Лопеса. Щастя Марселя, що форвард заліз у офсайд. Жахлива гра команди Тудора в обороні у цьому епізоді. Пау Лопес ледь не привіз пенальті, вгативши по голові В'єтеску. Знову пощастило гостям, які після активного старту повністю віддали ініціативу.

Почав пристрілюватися Маліновський. Перший удар українця з-за меж штрафного був трохи неточним. Другий – ближче до кінця тайму – налякав французьких горобців, які сиділи десь на трибунами стадіону.

А от третя спроба була найкращою. М'яч трохи зрикошетив від стінки, але кіпер дотягнувся. Втім, VAR вгледів гру рукою і рефері призначив пенальті. Маліновський до двох голів за Марсель додав зароблений 11-метровий, який реалізував Алексіс. 0:1 – підсумок першого тайму.

На старті другої половини гри поперечина врятувала Клермон від другого пропущеного м'яча. В іншому епізоді надійно зіграв кіпер господарів. По перерві моментів було значно менше, а на 82-й хвилині Санчес оформив дубль. Перший удар чилійця дивовижним чином відбив Дьяв, але з добивання впоратися вже не зумів.

0:2 – Маліновський результативно долучився до перемоги провансальців і відіграв весь поєдинок. На останніх секундах ще й наважився на удар з центру поля і ледь не забив. Марсель скоротив відставання від ПСЖ до 5 очок. Клермон іде 11-м, маючи 30 балів.

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