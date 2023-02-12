Маліновський отримав безглузде пояснення та вибачення від коментатора, який назвав його росіянином
Коментатор BeIn Sport Філ Шоен відповів Руслану Маліновському, якого примудрився назвати росіянином під час висвітлення матчу чемпіонату Франції.
"Руслане, щиро прошу вибачення за обмовку. Я часто повторював "український" (футболіст – прим.). Однак після вашого удару я одного разу сказав "Москва".
Маліновський різко відреагував на вчинок коментаторів, які назвали його росіянином
Після того, як через сльозогінний газ матч затримали на годину, я не мав уявлення про Росію. Серйозні, болючі часи, над якими я молюся. Прошу вибачення за помилку", – написав Шоен у своєму твіттері.
Нагадаємо, що коментатор під час роботи на матчі Клермон – Марсель примудрився назвати Маліновського росіянином. Ба більше, під час виконання Маліновським штрафного удару, який вийшов дуже невдалим, коментатори описали це як "супутникбол на Москву".
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