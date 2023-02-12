"Руслане, щиро прошу вибачення за обмовку. Я часто повторював "український" (футболіст – прим.). Однак після вашого удару я одного разу сказав "Москва".

Маліновський різко відреагував на вчинок коментаторів, які назвали його росіянином

Після того, як через сльозогінний газ матч затримали на годину, я не мав уявлення про Росію. Серйозні, болючі часи, над якими я молюся. Прошу вибачення за помилку", – написав Шоен у своєму твіттері.

Нагадаємо, що коментатор під час роботи на матчі Клермон – Марсель примудрився назвати Маліновського росіянином. Ба більше, під час виконання Маліновським штрафного удару, який вийшов дуже невдалим, коментатори описали це як "супутникбол на Москву".

Маліновський заробив переможний пенальті і ледь не забив з центру поля – фанати зірвали початок матчу