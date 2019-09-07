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InStat назвав найкращого гравця збірної України у матчі проти Литви

7 вересня 23:59 1211 Читать на русском
InStat назвав найкращого гравця збірної України у матчі проти Литви
Гравці збірної України / Scanpix

Авторитетний ресурс підсумував виступ українських гравців у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви.

 
Олександр Зінченко 7’
Марлос 27’
Руслан Маліновський 62’
7’ Олександр Зінченко
27’ Марлос
62’ Руслан Маліновський

Найкращим представником "синьо-жовтих" за версією InStat став Руслан Маліновський, інформує Команда№1.

Литва – Україна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Хавбек Аталанти набрав 383 пункти за індексом ресурсу, трійку замкнули Марлос (360 очок) і Віталій Миколенко (306). Нагадаємо, Маліновський відзначився голом у звітній зустрічі, а хавбек Шахтаря додав у свій актив гол плюс асист. Найменше балів (187) від InStat отримав Жуніор Мораєс, який замінив Яремчука на 65-й хвилині поєдинку.

До слова, наразі збірна України лідирує у своїй відбірковій групі, набравши 13 очок.

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Теги
Україна Україна Євро-2020 Литва - Україна Руслан Маліновський Руслан Маліновський Збірна України
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