InStat назвав найкращого гравця збірної України у матчі проти Литви

Авторитетний ресурс підсумував виступ українських гравців у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви.

Найкращим представником "синьо-жовтих" за версією InStat став Руслан Маліновський, інформує Команда№1.

Литва – Україна – 0:3 – відео голів та огляд матчу

Хавбек Аталанти набрав 383 пункти за індексом ресурсу, трійку замкнули Марлос (360 очок) і Віталій Миколенко (306). Нагадаємо, Маліновський відзначився голом у звітній зустрічі, а хавбек Шахтаря додав у свій актив гол плюс асист. Найменше балів (187) від InStat отримав Жуніор Мораєс, який замінив Яремчука на 65-й хвилині поєдинку.

До слова, наразі збірна України лідирує у своїй відбірковій групі, набравши 13 очок.

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