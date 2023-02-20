Після виїзної перемоги над Тулузою в чемпіонаті Франції (3:2) у трьох гравців Марселя виникли труднощі зі своєчасною посадкою в клубний автобус. Ерік Байлі, Сеад Колашинац і Руслан Маліновський затрималися через проходження допінг-контролю, інформує La Provence.

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Але якщо Байлі і Колашинац вчасно вирішили свої питання і встигли сісти на клубний автобус, який вирушав до аеропорту, то Маліновський звільнився лише тоді, коли автобус із гравцями Марселя вже поїхав. Клуб не міг чекати українця, оскільки рейс на літак був заброньований на певний час.

Повідомляється, що Руслан був змушений повертатися до Марселя в ніч із неділі на понеділок автомобілем. Відстань між Тулузою та Марселем складає близько 400 кілометрів.

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