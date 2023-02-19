Тулуза вдома програла Марселю (2:3) в рамках 24 туру Ліги 1. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Франція. Ліга 1, 24 тур

Тулуза – Марсель – 2:3

Голи: Даллінга, 3, Онайву, 87 – Мбемба, 52, Ундер, 59, Тавареш, 79

Руслан Маліновський від початку місяця забив вже два голи, засмутивши Ніццу та ПСЖ. Втім, сьогодні тренер залишив українця в запасі. Правою "десяткою" Марселя розпочав Ундер, а зліва отримав шанс Унаї.

У цієї компанії разом з Алексісом виникли труднощі зі створенням моментів. Марсель контролював м'яч, будував комбінації, але до воріт підходив рідко. Майже всі удари виникали після кутових.

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Тулуза навпаки атакувала дуже націлено. Вже на перших хвилинах господарі вийшли вперед – Даллінга замкнув простріл Деслера. А ще була дуже небезпечна зв'язка ударів від Даллінги та Руо.

Такі проблеми змусили Ігоря Тудора робити ранні заміни. У перерві він випустив Маліновського. Руслан вийшов замість Унаї, розмістився ближче до лівого краю та взявся розганяти атаки.

І це відразу спрацювало. Марсель за 15 хвилин оформив два голи. Щоправда, знову після кутових. Маліновський прийняв подачу з корнера і пробив. Оборона заблокувала спробу Руслана, однак Мбемба встиг на добивання.

Зрівнявши рахунок, гості продовжили тиснути. Другий гол не змусив довго себе чекати. Черговий навіс від кута поля, захисники Тулузи виграли повітря, але вибили прямо на ногу Ундеру. Турок пробив під дальню стійку.

Господарі побігли відігруватися і знову створили кілька хороших нагод. Руо розстрілював ворота без спротиву, але не влучив у площину. А Марсель закрив матч третім голом: Гендузі перехопив, Тавареш забив.

Тулуза все ж відквитала один м'яч, коли Онайву ефектним ударом відгукнувся на подачу з флангу. Але Марсель втримав перемогу, набрав 52 очки та повернувся на друге місце. Відставання від ПСЖ складає 5 балів.

Руслан Маліновський непогано вийшов на поле. Українець взяв безпосередню участь лише в одному голі, але його поява розбудила команду. Руслан ще й отримав хороші оцінки: SofaScore – 7, WhoScored – 6.9.

Статистичні портали нарахували йому багато успішних дій без м'яча: 3 відбори, 5 виграних дуелей. Окрім цього, Маліновський двічі вдало пішов у дриблінг і відпрацював з високою точністю передач.