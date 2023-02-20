"Це був важкий матч проти чудової команди з Тулузи. Мушу привітати їх із хорошим налаштуванням. Через це перемога стає більш цінною. У нас були контратаки до перерви, але у другому тайм я сказав футболістам грати добре, щоб взяти тут очки. Тулуза справді впевнено грала, але саме якість наших гравців зробила різницю.

Команда Маліновського здобула чергову перемогу: відеоогляд матчу Тулуза – Марсель – 2:3

Було справді важливо виграти, перебуваючи під великим тиском. Хлопці хотіли вирушити на наступну гру (проти ПСЖ у неділю, – прим.) з перемогою. Звичайно, краще приїхати з нею, ніж з поразкою. Я чув, як це сказав один тренер", – цитує Тудора GFFN.

Нагадаємо, Марсель програвав до перерви. На 46 хвилині з'явився Руслан Маліновський і посприяв звитязі з рахунком 3:2, хоч і не відзначався результативними діями.

Маліновський дав поштовх до камбеку – Марсель вистраждав перемогу над Тулузою та продовжив переслідування ПСЖ