Маліновський з Шаховим дістались табору збірної України потягом – пригоди "італійців" на батьківщині

Українські легіонери чемпіонату Італії були змушені скористатись послугами громадського транспорту.

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський та півзахисник Лечче Євген Шахов удвох добирались до табору збірної України після очної зустрічі у матчі 7-го туру Серії А (3:1), повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Євген заночував у помешканні земляка. Щоб вилетіти з Бергамо, українцям довелося прокидатися о третій ночі. Їхній рейс до Києва запізнився, і хлопці змушені були діставатися Харкова потягом.

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Після тестування послуг Укрзалізниці хлопці одразу відправились на відновлювальне тренування, адже вже 11 жовтня на "синьо-жовтих" очікує важливий поєдинок проти збірної Литви. Початок зустрічі о 21:45.

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