toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
ЗБІРНА УКРАЇНИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЄВРО-2020

Маліновський з Шаховим дістались табору збірної України потягом – пригоди "італійців" на батьківщині

7 жовтня 23:12 382 Читать на русском
Маліновський з Шаховим дістались табору збірної України потягом – пригоди "італійців" на батьківщині
Євген Шахов / Фото УАФ

Українські легіонери чемпіонату Італії були змушені скористатись послугами громадського транспорту.

35’ Дуван Сапата
39’ Алехандро Папу Гомес
56’ Робін Госенс
 
Фабіо Лучоні 86’
35’ Дуван Сапата
39’ Алехандро Папу Гомес
56’ Робін Госенс
86’ Фабіо Лучоні

Хавбек Аталанти Руслан Маліновський та півзахисник Лечче Євген Шахов удвох добирались до табору збірної України після очної зустрічі у матчі 7-го туру Серії А (3:1), повідомляє офіційний сайт УАФ.

Збірна України провела вечірнє тренування: комусь пощастило попаритись в лазні, а хтось бігав під дощем

Євген заночував у помешканні земляка. Щоб вилетіти з Бергамо, українцям довелося прокидатися о третій ночі. Їхній рейс до Києва запізнився, і хлопці змушені були діставатися Харкова потягом.

Збірна України зустрілась в Харкові: запотиличник Миколенку, дружні обійми з Шевченком та загадковий Циганков

Після тестування послуг Укрзалізниці хлопці одразу відправились на відновлювальне тренування, адже вже 11 жовтня на "синьо-жовтих" очікує важливий поєдинок проти збірної Литви. Початок зустрічі о 21:45.

Євро-2020: що потрібно збірній України у вирішальній стадії відбору для виходу на чемпіонат

blog_ava
Колос – Динамо: Ступар знищив головного арбітра зустрічі за жахливі помилки
7 жовтня
15663
Теги
Збірна України Євро-2020 Українці за кордоном Україна Україна Аталанта - Лечче Андрій Шахов Руслан Маліновський Руслан Маліновський Лечче Лечче Аталанта Аталанта
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
14
год
:
5
хв
Бразилія
15:00
Сенегал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук