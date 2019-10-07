Збірна України провела вечірнє тренування: комусь пощастило попаритись в лазні, а хтось бігав під дощем

Тренерський штаб національної команди не дозволив гравцям розслаблятись в перший день зборів.

Наставник збірної України Андрій Шевченко зібрав команду на вечірнє тренування. Основна частина гравців відправилась на фітнес-заняття для відновлення м’язів після нещодавніх фізичних навантажень в матчах за свої клуби, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Пізніше гравці вирушили відновлюватись в сауну.

Проте є футболісти, яким пощастило менше. Буяльський, Коваленко, Болбат та Матвієнко, які не грали в останніх поєдинках своїх команд, провели бігову роботу на свіжому повітрі під супровід харківського дощу.

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Нагадаємо, 11 жовтня у Харкові українці прийматимуть збірну Литви в рамках відбору на Євро-2020. Стартовий свисток пролунає о 21:45. Вже за три дні, 14 жовтня, у Києві, підопічні Андрія Шевченка зустрінуться з португальцями.