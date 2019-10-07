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Малиновский с Шаховым добирались в лагерь сборной Украины на поезде – приключения "итальянцев" на родине

7 октября 23:15 68 Читати українською
Малиновский с Шаховым добирались в лагерь сборной Украины на поезде – приключения "итальянцев" на родине
Евгений Шахов / Фото УАФ

Украинские легионеры чемпионата Италии были вынуждены воспользоваться услугами общественного транспорта.

35’ Дуван Сапата
39’ Алехандро Папу Гомес
56’ Робин Госенс
 
Фабио Лучони 86’
35’ Дуван Сапата
39’ Алехандро Папу Гомес
56’ Робин Госенс
86’ Фабио Лучони

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский и полузащитник Лечче Евгений Шахов вдвоем добирались в лагерь сборной Украины после очной встречи в матче 7-го тура Серии А (3:1), сообщает официальный сайт УАФ.

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Евгений заночевал в доме земляка. Чтобы вылететь из Бергамо, украинцам пришлось просыпаться в три часа ночи. Их рейс в Киев опоздал, и ребята были вынуждены добираться в Харьков поездом.

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После тестирования услуг украинских поездов ребята сразу отправились на восстановительную тренировку, ведь уже 11 октября на "сине-желтых" ожидает важный поединок против сборной Литвы. Начало встречи в 21:45.

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Сборная Украины Евро-2020 Украинцы за рубежом Украина Украина Аталанта - Лечче Андрей Шахов Руслан Малиновский Руслан Малиновский Лечче Лечче Аталанта Аталанта
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