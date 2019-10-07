Малиновский с Шаховым добирались в лагерь сборной Украины на поезде – приключения "итальянцев" на родине

Украинские легионеры чемпионата Италии были вынуждены воспользоваться услугами общественного транспорта.

Хавбек Аталанты Руслан Малиновский и полузащитник Лечче Евгений Шахов вдвоем добирались в лагерь сборной Украины после очной встречи в матче 7-го тура Серии А (3:1), сообщает официальный сайт УАФ.

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Евгений заночевал в доме земляка. Чтобы вылететь из Бергамо, украинцам пришлось просыпаться в три часа ночи. Их рейс в Киев опоздал, и ребята были вынуждены добираться в Харьков поездом.

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После тестирования услуг украинских поездов ребята сразу отправились на восстановительную тренировку, ведь уже 11 октября на "сине-желтых" ожидает важный поединок против сборной Литвы. Начало встречи в 21:45.

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