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Маліновський: Якщо влітку буде пропозиція з топ-чемпіонату, то ми її розглянемо

20:49 223 Читать на русском
Маліновський: Якщо влітку буде пропозиція з топ-чемпіонату, то ми її розглянемо
Руслан Маліновський / фото: ФК Генк

Український хавбек Генка Руслан Маліновський розповів про зацікавленість Роми у його послугах.

"Англія – це завжди топ. Зараз дуже прогресує чемпіонат Італії, хороші футболісти туди переходять. Іспанія – хороший чемпіонат. Якщо влітку буде пропозиція з топ-чемпіонату, то ми її розглянемо.

Маліновський зацікавив два клуби Серії А – українець відхилив останню пропозицію Генка

Пропозиція Роми? Інтерес був, але нічого серйозного на той момент не було. Мене тоді і не відпустили б з Генка. Ми йшли на першому місці, була задача всіх зберегти. Влітку, можливо, щось зміниться", – сказав Маліновський у програмі "Легіонер".

Маліновський та Яремчук додали в ціні у порівнянні з минулим сезоном

До слова, у сезоні 2018/19 Маліновський зіграв за Генк 51 матч в усіх турнірах, де забив 16 голів та віддав 16 результативних передач.

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Маліновський зацікавив два клуби Серії А – українець відхилив останню пропозицію Генка
10:34
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Руслан Маліновський Руслан Маліновський Генк Генк Українці за кордоном Трансфери Рома Рома Бельгія
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