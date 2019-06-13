Маліновський: Якщо влітку буде пропозиція з топ-чемпіонату, то ми її розглянемо

Український хавбек Генка Руслан Маліновський розповів про зацікавленість Роми у його послугах.

"Англія – це завжди топ. Зараз дуже прогресує чемпіонат Італії, хороші футболісти туди переходять. Іспанія – хороший чемпіонат. Якщо влітку буде пропозиція з топ-чемпіонату, то ми її розглянемо.

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Пропозиція Роми? Інтерес був, але нічого серйозного на той момент не було. Мене тоді і не відпустили б з Генка. Ми йшли на першому місці, була задача всіх зберегти. Влітку, можливо, щось зміниться", – сказав Маліновський у програмі "Легіонер".

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До слова, у сезоні 2018/19 Маліновський зіграв за Генк 51 матч в усіх турнірах, де забив 16 голів та віддав 16 результативних передач.