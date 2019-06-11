Маліновський та Яремчук додали в ціні у порівнянні з минулим сезоном

Гравці збірної України Руслан Маліновський та Роман Яремчук, які виступають у чемпіонаті Бельгії, потрапили в топ-100 найдорожчих гравців ліги Жупіле.
Руслан Маліновський та Роман Яремчук додали у трансферній вартості за даними Transfermarkt.
Дякуємо, що без VAR або Ноги потрібно тримати на землі: реакція соцмереж на Україна – Люксембург
Півзахисник Генка додав у ціні 2,5 млн євро і тепер його трансферна вартість становить 12,5 млн євро. Яремчук додав у ціні 300 тис. євро, а його вартість складає 3,8 млн євро.
Цікаво, що Роман Безус не змінився у ціні у порівнянні з минулим сезоном, а от Ігор Пластун та Євген Макаренко суттєво зменшились у трансферній вартості – з 2 млн євро до 1,5.
Україна – Люксембург: без недооцінки, але з подарунком арбітра, топ-матч Коно, комфортне лідерство після важкої гри