Маліновський та Яремчук додали в ціні у порівнянні з минулим сезоном

Гравці збірної України Руслан Маліновський та Роман Яремчук, які виступають у чемпіонаті Бельгії, потрапили в топ-100 найдорожчих гравців ліги Жупіле.

Руслан Маліновський та Роман Яремчук додали у трансферній вартості за даними Transfermarkt.

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Півзахисник Генка додав у ціні 2,5 млн євро і тепер його трансферна вартість становить 12,5 млн євро. Яремчук додав у ціні 300 тис. євро, а його вартість складає 3,8 млн євро.

Цікаво, що Роман Безус не змінився у ціні у порівнянні з минулим сезоном, а от Ігор Пластун та Євген Макаренко суттєво зменшились у трансферній вартості – з 2 млн євро до 1,5.

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