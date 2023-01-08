Марсель остаточно домовився про перехід 29-річного хавбека, стверджує інсайдер Фабріціо Романо. Аталанта заробить на продажі Руслана 10 мільйонів євро, ще 3 передбачені у вигляді бонусів.

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Офіційно оголосити про домовленість можуть вже завтра, 9 січня. Очікується, що в понеділок Маліновський прибуде у Марсель, щоб пройти медичне обстеження та поставити свій підпис під угодою. Її деталі поки невідомі, але вона повинна бути довгостроковою.

Нагадаємо, Руслан у минулому сезоні був лідером "Богині", але у поточній кампанії втратив довіру Джан П'єро Гасперіні, тому грав вкрай мало – 15 неповних матчів, гол та два асисти. Transfermarkt оцінює українця у 18 мільйонів євро.

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