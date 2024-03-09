"Монца – організована, проактивна команда. У неї є можливість змінювати тактичні моделі як із самого початку, так і в процесі матчу. Це команда з багатьма варіантами нападу та талановитими гравцями.

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Ми відновилися після минулого матчу (поразка від Інтера 1:2, – прим.) і маємо сильні амбіції та велике бажання перемогти. Ми продемонстрували чудову гру у другому таймі, але не змогли зачепитись за очки і тепер повинні перетворити це роздратування на позитивну енергію.

У нас є Маліновський, який відновився після грипу, і ще багато гравців, стан яких потрібно оцінити через великі витрати енергії у матчі з Інтером.

Вибір стартового складу дуже важливий і підвищує рівень якості тренувань. Це нормально, що мені доводиться вибирати стратегію на гру", – цитує Джилардіно ТМW.

Нагадаємо, у попередньому турі Маліновський провів весь матч у запасі – це сталось з ним вперше з 28 вересня. Загалом за Дженоа Руслан провів 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав 2 асисти.

Поєдинок між Дженоа та Монцою відбудеться вже сьогодні, 9 березня. Початок зустрічі о 21:45.

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