Підопічні Джан П'єро Гасперіні продовжують підготовку до сезону 2022/23. У спарингу знову проявив себе Руслан Маліновський.

Контрольний матч

Аталанта – Валлі Бергамаске – 10:0

Голи: Едерсон, 9, Мурієль, 26, 46, Сапата, 44, Бога, 49, 78, Маліновський, 69, 86, Сіссе, 71, Пашаліч, 88

Нещодавно "богиня" провела зустріч з аматорським колективом Вальсеріана, у якому святкувала перемогу з рахунком 15:0, а Руслан оформив 2+1. Черговим візаві стала Валлі Бергамаске – теж скромна команда.

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Аталанта наколотила аж 10 м'ячів. Маліновський розпочинав на лаві для запасних, але по ходу зустрічі з'явився на полі й оформив дубль. По два голи до свого активу, окрім українця, записали ще Мурієль та Бога, якому раз асистував Руслан.

Нагадаємо, бергамаски слабко виступили в минулому сезоні, посівши 8 місце в Серії А та пролетівши повз єврокубки. Хавбек збірної України оформив 6+5 у чемпіонаті. Нова кампанія стартує на початку серпня.

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