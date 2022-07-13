Подопечные Джан Пьеро Гасперини продолжают подготовку к сезону 2022/23. В спарринге снова проявил себя Руслан Малиновский.

Контрольный матч

Аталанта – Валли Бергамаске – 10:0

Голы: Эдерсон, 9, Муриель, 26, 46, Сапата, 44, Бога, 49, 78, Малиновский, 69, 86, Сиссе, 71, Пашалич, 88

Недавно "богиня" провела встречу с любительским коллективом Вальсериана, в котором праздновала победу со счетом 15:0, а Руслан оформил 2+1. Очередным визави стала Валли Бергамаске – тоже скромная команда.

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Аталанта наколотила 10 мячей. Малиновский начинал на скамейке запасных, но по ходу встречи появился на поле и оформил дубль. По два гола в свой актив, кроме украинца, записали еще Муриель и Бога, которому ассистировал Руслан.

Напомним, бергамаски слабо выступили в прошлом сезоне, заняв 8 место в Серии А и пролетев мимо еврокубков. Хавбек сборной Украины оформил 6+5 в чемпионате. Новая кампания стартует в начале августа.

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