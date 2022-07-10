Руслан Маліновський готується до нового сезону, в якому матиме роль одного з лідерів Аталанти.

У першому матчі після паузи Аталанта зустрічалася зі скромною Вальсеріаною. Бергамаски розгромили суперника з рахунком 15:0. Розминка, тренування, аж ніяк не конкурентний матч.

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Руслан Маліновський розпочав зустріч в запасі, потім вийшов на заміну та встиг оформити дубль, а також – віддати результативний пас. Українець забив дев'ятий та п'ятнадцятий голи Аталанти. Вони були схожими – з лінії штрафного майданчика. Перед другим Руслан красиво прибрав суперника.

Аталанта слабко виступила в минулому сезоні, посівши 8 місце в Серії А та пролетівши повз єврокубки. Маліновський оформив 6+5 у чемпіонаті.