Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський не проігнорував скандальне рішення судді у матчі 26-го туру Серії А проти Фіорентини.

Маліновський у своєму твіттері своєрідно прокоментував рішення зі скасованим голом у ворота Фіорентини.

Скасований гол Маліновського у відеоогляді матчу Фіорентина – Аталанта – 1:0

Українець додав посилання на сторінку на сайті Аталанти. Там прес-служба клубу опублікувала скріншот з моментом передачі на Руслана, підписавши: "Судіть самі".

Зауважимо, що арбітри навряд мали претензії до самого Маліновського. Ймовірніше, вони звернули увагу на Хатебура, який заліз у офсайд і відволікав захисників Фіорентини, але м'яча не торкався. Цей скасований гол дозволив Фіорентині святкувати мінімальну перемогу (1:0).

"Смерть пасивного офсайда". У Маліновського вкрали ефектний гол – Аталанта беззубо програла Фіорентині