Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не проигнорировал скандальное решение судьи в матче 26-го тура Серии А против Фиорентины.

Малиновский в своем твиттере своеобразно прокомментировал решение с отмененным голом в ворота Фиорентины.

Отмененный гол Малиновского в видеообзоре матча Фиорентина – Аталанта – 1:0

Украинец добавил ссылку на страницу на сайте Аталанты. Там пресс-служба клуба опубликовала скриншот с моментом передачи на Руслана, подписав: "Судите сами".

Заметим, что у арбитров вряд ли были претензии к самому Малиновскому. Вероятнее всего, они обратили внимание на Хатебура, который влез в офсайд и отвлекавшего защитников Фиорентины, но мяч не касался. Этот отмененный гол позволил Фиорентине праздновать минимальную победу (1:0).

"Смерть пассивного офсайда". У Малиновского украли эффектный гол – Аталанта беззубо проиграла Фиорентине