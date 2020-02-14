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Маліновський: В Аталанті я почуваюся все більш комфортно

14 лютого 08:52 825 Читать на русском
Маліновський: В Аталанті я почуваюся все більш комфортно
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський розповів про настрій команди перед матчем з Ромою у 24 турі Серії А, а також про свою адаптацію в команді.

50’ Жозе Паломіно
59’ Маріо Пашаліч
 
Едін Джеко 45’
45’ Едін Джеко
50’ Жозе Паломіно
59’ Маріо Пашаліч

"У майбутньому матчі з Ромою нас цікавить тільки один результат, я навіть не хочу думати про інший. Ми вже обігрували їх в цьому сезоні – матч першого кола завершився з рахунком 2:0 на нашу користь.

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Ми добре підготувалися, будемо грати перед своїми вболівальниками, перед якими я забив свій перший гол в Серії А, який ніколи не забуду. Це буде класична гра за 6 очок.

Останні чотири місяці були нелегкими для моєї дружини Роксани, але в цій команді я почуваюся все більш і більш комфортно", – цитує Маліновського Calcio Atalanta.

Нагадаємо, український хавбек наразі зіграв за Аталанту 27 матчів у всіх турнірах, забив 4 голи і віддав 3 гольові передачі. Команда із Бергамо зараз посідає 4 місце у турнірній таблиці Серії А.

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Теги
Італія Українці за кордоном Аталанта - Рома Аталанта Аталанта Руслан Маліновський Руслан Маліновський
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