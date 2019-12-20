toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
РОМАН ЗОЗУЛЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ДИНАМО

Маліновський прокоментував нагороду найкращому гравцю місяця у складі Аталанти

14:40 749 Читать на русском
Маліновський прокоментував нагороду найкращому гравцю місяця у складі Аталанти
Руслан Маліновський / фото: ФК Аталанта

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський поділився емоціями від перемоги в голосуванні за найкращого гравця італійського клубу в жовтні.

"Радий, що за мене голосували фанати. Після 5-6 місяців в команді отримати нагороду найкращому гравцю місяця – великий комплімент від фанів. Я повинен продовжувати працювати і покращувати свою гру для команди. Аталанта – дуже амбітний клуб з відмінною академією, командою, базою. У нас є все для найкращої підготовки до матчів.

Аталанта втратила трьох ключових гравців – Маліновський отримає розкішний шанс вийти у старті проти Мілана

Звичайно, у нас дуже палкі вболівальники, особливо в домашніх матчах, всім завжди важко грати тут проти нас. Вони нас класно підтримують, тому ми і забиваємо голи в останні хвилини", – поділився Маліновський в коментарі прес-службі Аталанти.

До слова, Маліновський провів 19 матчів у складі бергамасків у поточному сезоні, відзначившись 3 голами та асистом.

Наші за кордоном. Серія Маліновського, Зубков тягне команду Реброва, Зозуля проти мерзотників

blog_ava
"Просто ох**ти!" – Саррі про фантастичний гол Роналду з висоти 2,56 м
08:00
4661
Теги
Українці за кордоном Аталанта Аталанта Італія Руслан Маліновський Руслан Маліновський
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
12
хв
Хоффенхайм
21:30
Борусія Дортмунд
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук