Маліновський прокоментував нагороду найкращому гравцю місяця у складі Аталанти

Півзахисник Аталанти та збірної України Руслан Маліновський поділився емоціями від перемоги в голосуванні за найкращого гравця італійського клубу в жовтні.

"Радий, що за мене голосували фанати. Після 5-6 місяців в команді отримати нагороду найкращому гравцю місяця – великий комплімент від фанів. Я повинен продовжувати працювати і покращувати свою гру для команди. Аталанта – дуже амбітний клуб з відмінною академією, командою, базою. У нас є все для найкращої підготовки до матчів.

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Звичайно, у нас дуже палкі вболівальники, особливо в домашніх матчах, всім завжди важко грати тут проти нас. Вони нас класно підтримують, тому ми і забиваємо голи в останні хвилини", – поділився Маліновський в коментарі прес-службі Аталанти.

До слова, Маліновський провів 19 матчів у складі бергамасків у поточному сезоні, відзначившись 3 голами та асистом.

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