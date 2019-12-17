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Аталанта втратила трьох ключових гравців – Маліновський отримає розкішний шанс вийти у старті проти Мілана

13:53 588 Читать на русском
Аталанта втратила трьох ключових гравців – Маліновський отримає розкішний шанс вийти у старті проти Мілана
Аталанта втратила трьох гравців / Фото ФК Аталанта

У таборі Аталанти переживають кадрові проблеми, що може позитивно вплинути на ігровий час Руслана Маліновського.

 

Аталанта без трьох футболістів готується до зустрічі з Міланом а рамках 17-го туру Серії А, повідомляє Calciomercato.

Гол Маліновського у відеоогляді матчу Болонья – Аталанта – 2:1

Нападник Дуван Сапата продовжує відновлюватись від м'язової травми і повернеться на поле не раніше 2020 року. Його партнер за позицією Алехандро Папу Гомес теж заліковує пошкодження стегна, проте ще зберігає шанси зіграти в неділю.

Щодо стану хавбека Йосіпа Ілічіча ще повинні вирішити лікарі, але, ймовірно, він теж пропустить наступний матч Серії А. Саме словенець є конкурентом півзахисника Руслана Маліновського за позицією, що збільшує шанси українця вийти на поле у стартовому складі.

Зустріч Аталнати з Міланом відбудеться 22 грудня, початок о 13:30.

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