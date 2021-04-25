Украинец открыл счет в поединке 33 тура Серии А против Болоньи.

Малиновский снова заинтересовал Интер – на украинца установили большой ценник

Малиновский вдвоем с Муриелем разорвали оборону соперника. Колумбиец роскошной передачей пяткой вывел Руслана на ударную позицию, и тот не промахнулся – 1:0.

Для украинского легионера Аталанты это шестой матч подряд с результативным действием (4 гола, 5 ассистов). Общая статистика в сезоне – 37 матчей, 6 голов и 8 ассистов.

"Ruslan is on fire": Малиновский голами в ворота топов покоряет итальянские СМИ, "бледный дублер" – лучший в Аталанте