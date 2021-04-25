Малиновский продолжил результативную серию – гол с гениальной передачи партнера
22:21 - Читати українською
Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский не собирается завершать роскошный период.
44’ Луис Муриэль
57’ Ремо Фройлер
59’ Дуван Сапата
73’ Алексей Миранчук
Джерди Схаутен 50’
44’ Луис Муриэль
50’ Джерди Схаутен
57’ Ремо Фройлер
59’ Дуван Сапата
73’ Алексей Миранчук
Украинец открыл счет в поединке 33 тура Серии А против Болоньи.
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Малиновский вдвоем с Муриелем разорвали оборону соперника. Колумбиец роскошной передачей пяткой вывел Руслана на ударную позицию, и тот не промахнулся – 1:0.
Для украинского легионера Аталанты это шестой матч подряд с результативным действием (4 гола, 5 ассистов). Общая статистика в сезоне – 37 матчей, 6 голов и 8 ассистов.
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